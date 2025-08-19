Житель Серпухова осуществил доставку гуманитарного груза в пограничные регионы, преодолев более трех тысяч километров

Благодаря инициативе и усилиям руководителя патриотических проектов движения «Здоровое Отечество» Сергея Ситникова завершилась важная гуманитарная акция в приграничных областях.

Команда, объединившаяся под эгидой «Здорового Отечества», обеспечила доставку жизненно важных ресурсов военнослужащим и семьям, столкнувшимся с трудностями.

Организованный конвой был адресован двум военным формированиям, которым были переданы бытовая техника (холодильники), средства связи и развлечения (телевизоры), мобильные устройства (ноутбуки) и источники электроэнергии (генераторы). Особое внимание было уделено подразделению радиоэлектронной борьбы (РЭБ), выполняющему критически важную задачу по защите воздушного пространства от вражеских беспилотников. Для оптимизации их деятельности, специалисты РЭБ получили в распоряжение современный компьютер и крупноформатный телевизор, которые позволят быстрее реагировать на и фиксировать действия вражеских дронов. Помимо этого, военнослужащие получили теплые письма от детей, выражающие поддержку и ободрение.

Помимо поддержки военнослужащих, волонтеры «Здорового Отечества» предоставили помощь жителям, находящимся в приграничной зоне. Были переданы предметы первой необходимости, в том числе плиты для приготовления пищи, одежда, продукты и угощения для детей.

В знак признания их самоотверженного труда и значительного вклада в поддержку военнослужащих, Сергей Ситников, руководитель патриотических проектов «Здорового Отечества», и волонтер Евгений Полторыхин получили благодарственное письмо от подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Министерства обороны Российской Федерации.