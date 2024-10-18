Житель Серпухова стал бронзовым призером вокального конкурса «Голос Подмосковья»

Участниками финала стали 20 талантливых конкурсантов, которые несравненно справились с выполнением задания — исполнили музыкальные произведения, посвященные теме семьи и Родины. Компетентное жюри объявило итоги конкурса.

Первое место почетно заняла Бекаревич Елена Викторовна, которая отстаивала интересы Воскресенска. Второе место завоевала Ливенцова Светлана Дмитриевна, прибывшая из Наро-Фоминска. Бронзовым призером стал Воложенинов Владимир Григорьевич, который достойно представил Городской округ Серпухов.

В рамках конкурса также объявили имена вокалистов, которые получили приз зрительских симпатий и специальный приз жюри «За активное долголетие на сцене».

Конкурс «Голос Подмосковья» — это площадка, где вокалисты могут показать свои таланты, завести новые знакомства и обменяться профессиональным мнением.