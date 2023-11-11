Житель Шатуры Хабил Абил Оглы Гасанов призывал всех граждан России встать на защиту страны

Житель подмосковной Шатуры Хабил Абил Оглы Гасанов записал видеообращение на двух языках, в котором призвал всех граждан России, независимо от национальности и вероисповедания, встать на защиту страны. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.

Известно, что Хабил Абил Оглы в конце сентября он получил гражданство России вместо своего прежнего азербайджанского. Последние два года он как трудовой мигрант работал на территории муниципалитета.

Отмечается, что в начале сентября мужчина принял решение заключить контракт с Министерством обороны нашей страны. Уже совсем скоро этот отважный мужчина отправится нести службу. Хабил Абил Оглы подчеркнул, что необходимо поддержать «вторую» родину.