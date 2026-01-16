Житель СНГ купил заброшенную психушку за $100 и перебрался туда жить

Уникальную сделку совершил житель Белоруссии: на аукционе он приобрел за символические $100 целое заброшенное здание — бывшую психиатрическую больницу в поселке Жодишки Сморгонского района. Об этой истории рассказал портал onliner.by.

История этого места насчитывает целые века. Так, например, в XVIII столетии здесь располагался иезуитский коллегиум, позже здание стало усадьбой, а в XX веке — психбольницей. В 2019 году трагедия окончательно изменила его судьбу: пожар унес жизни двух человек, после чего корпус был закрыт.

Новый владелец не испугался мрачного прошлого. Он обустроил себе жилье в бывшем кабинете рентгена, установив там печку, плиту и все необходимое. Огромные пустующие палаты и длинные коридоры он не стал переделывать, а превратил в художественную галерею, разместив там свои картины.

Белорус не работает по найму: на жизнь он берет деньги с пожертвований посетителей психбольницы, хотя вход на выставку свободный.

Иногда в заброшенное здание приходят бывшие сотрудники больницы, для которых такие визиты, по словам мужчины, становятся эмоционально тяжелым испытанием — они видят место своей прежней работы в совершенно новом, призрачном и художественном виде.

