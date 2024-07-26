Житель Талдомского округа помог полицейским задержать злоумышленника

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова поделилась подробностями задержания 33-летнего жителя Талдомского городского округа, которого подозревают в совершении разбойного нападения.

Следствие предполагает, что нападение на 66-летнюю женщину было заранее запланировано. Задержанный живет с потерпевшей по соседству. Он намеревался завладеть ее денежными средствами. Мужчина сначала одолжил у женщины кухонный нож. Затем под предлогом вернуть взятый предмет зашел в ее квартиру и закрыл за собой входную дверь.

«Мужчина напал на пенсионерку, нанес ей около 30 ударов ножом, причинив множественные колото-резанные раны, и похитил 5 тысяч рублей», — сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Невольным свидетелем преступления стал мужчина, который проживает в этом же доме. Он обратил внимание на крики и понял, откуда раздается звук. Мужчина проявил смелость.

«Он подошел к квартире откуда доносились звуки, выбил дверь и вывел соседку в подъезд, а нападавшего заблокировал в помещении и сообщил о случившемся в полицию, а также вызвал медицинских работников для оказания помощи пострадавшей», — отметила Татьяна Петрова.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место происшествия.

«Незамедлительно прибывшими сотрудниками полиции злоумышленник был задержан и доставлен в территориальное подразделение. В ходе осмотра места происшествия полицейскими обнаружен и изъят нож, используемый при совершении преступления, а также похищенные денежные средства. Женщина была госпитализирована в медицинское учреждение», — добавила Татьяна Петрова.

Следственный отдел ОМВД возбудил уголовное дело по ст. 162 УК РФ. Суд определил задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается: проводят экспертизы, собирают доказательную базу.