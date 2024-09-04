Житель Теткина под Курском показал кулак дрону ВСУ и угодил в него палкой

Житель многострадальной деревни Теткино в Курской области Александр Игнатенко рассказал в беседе с РИА Новости, как трижды подвергся атаке украинских дронов во время вывоза своих вещей и семьи во время вторжения ВСУ в августе на приграничную территорию российского региона.

По словам собеседника агентства, в первый раз атака беспилотника произошла, когда он приехал в Теткино проведать, помочь соседям с выездом, а также покормить их кур.

«Слышу опять очередной гул дрона… Я ему показал кулак и кинул (в него) палкой, я увидел, что он фокусируется, пуляет на меня. Мы находились возле подъезда, я быстрее в подвал, закрыл за собой дверь… И в это время произошел взрыв „, — сказал Игнатенко.

После второй атаки мужчина побежал к гаражу, где стояла машина, чтобы как можно скорее выбраться из села. И тут снова в небе показался вражеский беспилотник.

«Успел отскочить, а дрон подорвал машину», — развел руками Игнатенко.

Он добавил, что сам и помогавший ему грузить вещи в машину знакомый не пострадали.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО.