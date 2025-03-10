Житель Тюмени перевел на счета неизвестных более 20 млн руб.

Житель Тюмени стал жертвой мошенников и лишился крупной суммы денег. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Пожилому мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником Росфинмониторинга. Он сказал пенсионеру, что кто-то пытается списать с его счета денежные средства и оформить кредит. В результате по указанию афериста мужчина перевел на разные банковские счета 22 млн руб. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Калининского административного округа города организовала надзор за ходом и результатами расследования.

В общей сложности на прошлой неделе от действий аферистов пострадали 97 человек. Они лишились более 53 млн руб.

Ранее сообщалось о том, что школьник из Ноябрьска инвестировал в мошенников сотни тысяч рублей.