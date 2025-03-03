Школьник из Ноябрьска инвестировал в мошенников сотни тысяч рублей

Молодой житель Ноябрьска (ЯНАО) хотел заработать на инвестициях, но попался на уловку кибермошенников. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на авторов проекта «Кибердружина Ямала».

К потере средств привела доверчивость школьника и мошеннический бот в Telegram. Подросток, желая заработать деньги на инвестициях, наткнулся на чат-бот CoinEX. Он вложил туда 220 тысяч рублей в надежде увеличить сумму, как это и обещали в диалоге. Однако переведенная на чужие счета сумма не вернулась уже ни в каком виде. Таким образом молодой человек инвестировал в мошенников.

В УМВД по ЯНАО рассказали 3 марта, что также обманутой стала женщина, получившая уведомление о долге от МФО, куда она не обращалась. Как оказалось, мужчина из Челябинска купил сим-карту и оформил заем на 20 тысяч рублей, но на имя северянки. Средства аферист потратил по своему усмотрению, а долг повис на бывшей владелице номера. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать против граждан новости о возвращении в Россию западных брендов.