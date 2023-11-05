Житель Тюмени прописал у себя дома сразу 25 мигрантов и попал под суд

В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Тюменской области, который умудрился прописал на своей жилплощади не менее 25 иностранных специалистов, проинформировала пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что все мигранты были зарегистрированы в доме тюменца в период с января по август нынешнего года.

«Отделом дознания Межмуниципального отдела МВД России „Тюменский“ в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Тюменского района. Установлено, что мужчина 1978 года рождения с января по август 2023 года незаконно зарегистрировал в своем доме 25 граждан ближнего зарубежья», — приводится на официальном сайте ведомства.

В ходе расследования фигурант дела оправдывался, что якобы не планировал предоставлять свое жилище для проживания иностранцам, просто так вышло. Часть выходцев из ближнего зарубежья помогали мужчине строить дом, и он их в благодарность за это прописал. А остальные и вовсе являлись его земляками.