Житель Тюмени выставил на продажу визитку Жириновского из 2000 года за 10 млн рублей

Напомним, что Владимир Жириновский ушел из жизни еще в апреле 2022-го на 76-м году жизни. Сейчас же стало известно, что визитка советского и российского политического деятеля появилась в продаже, о чем также пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Сообщается, что в интернете появилось объявление о продаже визитки Владимира Жириновского. Судить о том, насколько завышена цена, предстоит потенциальным покупателям, а нам остается только сообщить саму стоимость. Выяснилось, что продавец просит за визитку десять миллионов рублей. Однако, в описании товара отмечено, что торг уместен.

К слову, владелец получил ее из рук политика еще в 2000 году. Тюменец тогда сразу же заламинировал визитку, на которой указаны контакты Жириновского.

Ранее мы уже писали о том, что политик предрек судьбу оставшегося без шоу Ивана Урганта.