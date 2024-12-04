Житель Тобольска взломал систему микрофинансовой компании ради 2,6 млн рублей

Житель Тобольска Тюменской области воспользовался уязвимостью в системе микрофинансовой организации и похитил несколько миллионов рублей. Однако предприимчивый мужчина не успел потратить все средства по собственному усмотрению. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , взломщика наказали через суд.

Мужчина из Тобольска оформил микрозайм в МКК «Стабильные финансы», прошел все этапы проверки на сайте, однако при получении кода АСП для подписания договора не стал его вводить. Это вызвало сбой в программном обеспечении, что позволило получить деньги просто так, без заключения виртуальных документов.

Когда заемщик понял, что нашел уязвимость в системе, то стал периодически этим пользоваться. Как уточняет объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, мужчина взял 53 займа с имитацией оформления. Таким образом безвозмездно пользователь получил 2 605 000 рублей всего за полмесяца.

Служба безопасности микрозаймовой компании недосчиталась средств и вскоре нашла брешь в системе. Выяснили и предполагаемого мошенника. Пожаловались на клиента в Тобольский районный суд, который встал на сторону истца, обязав мужчину вернуть все миллионы, а также дополнительно оплатить пошлину в размере 21 225 рублей и проценты за частичное использование «займа».

Заседание проводилось без присутствия ответчика. Его юридический представитель заявил, что деньги его подзащитный якобы получал не от МКК «Стабильные финансы». Так как решение суда еще не вступило в законную силу, обвиненный мужчина может обжаловать приговор.

Ранее сообщалось, что пособника опытных телефонных мошенников задержали в Королеве Мособласти.