Житель Уфы заснул при попытке выбраться из застрявшего лифта

Стало известно, что первого ноября в одном из жилых домов Уфы встал лифт. В это время в нем находился парень, который поднимался наверх к своему другу. Однако, до места назначения добраться не удалось из-за технических неполадок. В итоге молодой человек решил самостоятельно выбраться из ловушки.

Сообщается, что он выбил плафон освещения и выбрался на крышу лифта, находясь при этом на уровне седьмого-восьмого этажа. По направляющим противовеса он сумел добраться до высоты двенадцатого. Вероятно, это настолько выбило парня из сил, что он просто забрался в боковой вентиляционный короб и заснул. Может, таким образом он ожидал, что кто-то все равно придет к нему на помощь.

Впрочем, так и вышло спустя некоторое время. Спасатели получили сообщение о том, что 21-летний мужчина нуждается в их помощи. Как только они обнаружили парня, то сразу же разбудили и спустили вниз, как пишет издание «Vse42.ru».