Жителей Бельгии попросили не есть рождественские елки за столом

Бельгийским властям после «советов» местных защитников природы пришлось просить граждан королевства категорически не есть рождественские елки, передает «Франс Пресс» со ссылкой на сайт города Гент.

Отмечается, что в городской администрации ранее выдали на гора рекомендации по переработке новогодних и рождественских елок, в которых, среди прочего, было странное предложение отправить лесных красавиц на обеденный стол.

В настоящее время жителей Бельгии информируют об угрозе, связанной с употреблением в пищу елок, в том числе из-за возможного содержания пестицидов в большинстве деревьев, которые были выращены в этот период.

Стоит отметить, что информация, вызвавшая беспокойство у населения, была исправлена администрацией Гента.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Сергиевом Посаде задержали местного жителя, который незаконно срубил несколько елок. Преступление было совершено недалеко от деревни Парфеново.