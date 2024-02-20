Жителей частных домов микрорайона в Пушкино обеспечат надежным электроснабжением
Фото: [пресс-служба администрации г.о Пушкинский]
Реконструкция подстанции КТП-1037 позволит обеспечить качественным электроснабжением более 50 частных домов микрорайона Мамонтовка подмосковного Пушкино, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Московской области.
На данный момент определены этапы работы на подстанции.
Планируется реконструкция трансформатора с целью увеличения мощности до 400 кВА. В настоящее время рабочая мощность подстанции составляет 250 кВА. Реконструкция также пройдет на участке той воздушной линии, которая отходит от станции. Данный этап работы намерены завершить к концу первого квартала.
Летом в Пушкино работы продолжатся. Планируется строительство на улице Дзержинского подстанции с трансформатором 250 кВА. Она станет выполнять те задания, которые в настоящее время можно реализовывать при помощи ТП-1209. Мощность ТП относительно невысокая —100 кВА, поэтому принято решение о проведении строительных работ. Новая подстанция позволит снабжать электроэнергией более 30 частных жилых домов, расположенных на улицах Энтузиастов и Советской микрорайона Заветы Ильича.
В 2024 году программа повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья охватит те районы, где было зафиксировано больше всего жалоб от абонентов. Работы пройдут в 33 городских округах Московской области. В прошлом году программа также действовала. Подобные работы были проведены в 26 округах.
«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа», — отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.