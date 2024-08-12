Жителей Егорьевска приглашают на выставку к 100-летию со дня рождения Владимира Смирнова

Ровно сто лет прошло с момента появления на свет известного егорьевского краеведа, историка и исследователя Владимира Ивановича Смирнова. В честь этого сотрудники местного историко-художественного музея подготовили специальную экспозицию — «Летописец егорьевской земли», которая посвящена жизни и деятельности выдающегося человека. Именно он является автором двухтомника с гордым названием «Мы Егорьевцы». Это произведение до сих пор активно используется историками в исследованиях, а также служит вдохновением и опорой для молодого поколения, изучающего историю родного края.

Владимир Иванович родился в деревне Исаевской, что расположена в Егорьевском районе. Свой трудовой путь он начал в колхозе, затем работал на заводе «Комсомолец», в райкоме ВЛКСМ. Также занимал должность заместителя главного редактора газеты «Красный путь» и возглавлял отдел культуры. При этом краевед успешно окончил философский факультет МГУ имени Ломоносова. На пенсии Владимир Иванович взялся за написание книги и с головой окунулся в исследовательскую деятельность.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Егорьевск ]

Он уделял ей много времени, находясь на заслуженном отдыхе. Каждая неделя была четко распланирована: два дня краевед посвящал работе в библиотеках Рязани, два дня – в московских архивах, а оставшиеся три дня уходили на систематизацию собранных материалов. Несмотря на то, что в современном мире широко используются компьютерные технологии, Владимир Смирнов предпочитал трудиться вручную, используя печатную машинку. Она и его очки будут представлены в экспозиции Егорьевского музея, открытой для посещения до Дня города, 7 сентября.

Также краевед увлекался многими интересными занятиями, которые повлияли на создание его книги. Одним из них была фотография. В двухтомник «Мы Егорьевцы» вошел снимок единственного сына краеведа — Евгения Владимировича, которым отец очень гордился. Он был мастером спорта СССР и абсолютным чемпионом РСФСР по вертолетному спорту в 1981-1982 гг.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Егорьевск ]

Частная коллекция семьи Смирновых, включающая в себя ценные исторические материалы, была передана в музей именно Евгением Владимировичем. В ней можно найти фотографии знаменитого краеведа, его личные вещи и даже удостоверение на право управления велосипедом. Кроме того, тут хранится переписка Владимира Ивановича с людьми со всех концов страны, что свидетельствует о его выдающейся эрудиции, живом интересе к познанию и открытости к диалогу. Авторитет историка был непоколебим, ведь его трудолюбие и преданность делу вызывали искреннее уважение окружающих.

Владимир Смирнов был активным и разносторонним человеком. Он принимал участие во множестве конференций, посещал различные города Московской области и часто ездил в столицу, выступал с докладами. Коллеги и знакомые отзываются о нем как о человеке интересном, глубоко вдумчивом и удивительном. Заведующая выставочным отделом Егорьевского историко-художественного музея Инна Ежова вспоминает, как он «сочно, красочно» выступал перед школьниками, а они, в свою очередь, слушали его, «открыв рот».

Владимир Смирнов ушел из жизни в 2016 году, оставив после себя весомый вклад в изучении истории малой Родины. До самой смерти он сохранил любовь к ней. Каждый этап его жизненного пути, словно элементы мозаики, складывался в уникальную и насыщенную биографию. И теперь сведения о нем отныне навсегда запечатлены на страницах авторитетного издания — энциклопедии «Лучшие люди России».