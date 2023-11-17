Жителей Электростали приглашают принять участие в акции «Коробка храбрости»

В городском округе Электросталь вновь запущена замечательная и очень душевная акция «Коробка храбрости».

В рамках проекта идет сбор игрушек для ребят, которые находятся в больницах на длительном лечении.

«Принять участие в акции до 1 декабря и порадовать детей может любой желающий», – отмечают в администрации городского округа Электросталь.

В настоящее время в боксы принимают машинки, куклы, небольшие наборы конструкторов, детские книжки, канцелярию, раскраски, наборы для творчества. Эти вещи не только порадуют ребят, но и помогут им с пользой провести время в больнице. Важно, чтобы все предметы были новыми, в упаковке. Это обязательное санитарное требование для передачи игрушек в медицинские учреждения.

Подробнее об акции можно узнать по тел. 8 (925) 779-50-75 в Электростальском местном отделении Всероссийской политической Партии «Единая Россия», которое расположено по ул. Красная, 36.