Жителей Фрязино приглашают на онкоскрининг в Центр амбулаторной онкологической помощи

В субботу, 30 ноября, в Щелковской больнице пройдет День открытых дверей.

С 09.00 до 14.00 жителей Фрязино приглашают пройти различные обследования. Квалифицированный врач-онколог проведет первичный осмотр. При необходимости специалист назначит обследования, которые можно сразу пройти в больнице. В частности, ультразвуковое, цитологическое исследование отделяемого цервикального канала, маммографию, рентгенографию, дерматоскопию и компьютерную томографию.

Пациенту могут также провести диагностику новообразований кожи. Скрининг на рак предстательной железы покажет уровень PSA, а скрининг злокачественных заболеваний желудочно-кишечного тракта в виде экспресс-теста позволит потвердеть или опровергнуть наличие скрытой крови в кале.

Все процедуры бесплатные. В обязательном порядке при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. До 16.00 29 ноября открыта предварительная запись. Обращаться необходимо по телефону: 8-991-573-96-43.

Своевременно выявленное заболевание позволяет медикам составить курс лечения, который окажет максимально положительное влияние на выздоровление.

Место проведения: Центр онкологической амбулаторной помощи, кабинет 429, правое крыло (г. Фрязино, ул. Московская, д.7, к.1, 4 этаж).