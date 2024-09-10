Жителей Г.о. Пушкинский приглашают 14 сентября на творческое мероприятие «Живописный парк»

В рамках самого живописного события осени проведут насыщенную программу, в которую включили мастер-классы, пленэры, фотозоны, ярмарки, концерты и другие развлечения. Яркое мероприятие пройдет в парках Пушкино и в Ивантеевке.

Суббота в Городском округе Пушкинский обещает быть теплой и интересной. Жители смогут провести время весело и интересно за спортивными активностями и творческими занятиями. Предусмотрели увлечения на любой вкус.

Так, в Пушкино осенний мини-фестиваль начнут с раннего утра в парке Серебрянка:

09:00-10:00 — Забег «5 верст: Живописный парк» (старт - «Алые паруса»);

12:00-16:00 — Фотоквест «Живописные уголки парка» (старт с центральной площадки);

13:00-14:00 — Мастер-класс «Ароматы осени» (сцена);

13:00-14:00 — Мастер-класс оригинальных изделий «Осенние мотивы» (центральная площадка);

14:00-15:00 — Пленэр «Парковый пейзаж» (центральная площадка);

14:30-15:30 — Конкурс рисунков «Парк глазами детей» (центральная площадка).

Также мероприятие развернут в Центральном парке культуры и отдыха в Пушкино на ул. Некрасова:

14:00-16:00 — Фотоквест«Живописные уголки парка» (старт — центральная площадка);

15:00-16:00 — Пленэр «Парковый пейзаж» (центральная площадка);

15:30-16:30 — Танцевальные выступления «Ритм осени» (сцена);

17:00-18:00 —Концертная программа «Симфонии осени» (сцена);

18:00-19:00 — Мастер-класс «Zumba».

В Центральном парке культуры и отдыха в Ивантеевке на Студенческом проезде афиша выглядит следующим образом:

12:00-15:00 — Художественный вернисаж, пленэр ДШИ «Осенний пейзаж» и ДК «Краски осени» (локация «Сердце»);

12:00-14:00 — Спортивные активности (центральная площадка);

12:00-20:00 — выставка-ярмарка «Город мастеров», Выставка художественных промыслов д. Данилово (аллея от центрального входа);

12:00-21:00 — Гастрономические ряды точки питания на территории парка (аллея от «Сердца»)

14:00-14:30 — Шоу Воздушных змеев (газон за сценой);

14:00-18:00 — Территория «Детский бум» мультфильмы под открытым небом (газон у кафе).

Вход свободный, возрастных ограничений нет. Больше подробностей — на сайте welcome.mosreg.ru.