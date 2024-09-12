Жителей Г.о. Пушкинский призвали правильно пользоваться канализационными сетями

На протяжении рабочего дня диспетчер водоканала принимает в среднем 60 заявок. Сотрудник выслушивает обращение горожанина и записывает адрес. Диспетчер передает данные начальнику службы, который распределяет задания среди специалистов.

Заместитель главного инженера филиала МУП «Межрайонный Щелковский водоканал» «Водоканал Городского округа Пушкинский» Владимир Чанкин рассказал, что бригада выезжает на вызов в течение пяти минут после поступления заявки. В приоритете срочные обращения. Рабочий день начинается в 8.00.

Горожане оставляют различные заявки: канализационные засоры, прорывы водопроводов и протечки колодцев. Иногда бригада устраняет проблему быстро. Например, на ликвидацию засора уходит 10 минут. Однако бывают более сложные ситуации, требующие многочасовой работы специалистов.

«В день бригада выполняет от четырех до 12 заявок по воде и до 24 по канализации. По воде и по канализации на весь округ работает по три бригады», — сообщил Заместитель главного инженера филиала МУП «Межрайонный Щелковский водоканал» «Водоканал Городского округа Пушкинский» Владимир Чанкин.

Канализационные засоры — самая частая причина, по которой горожане вызывают сотрудников водоканала. Проблемы связаны в первую очередь с тем, что жители Г.о. Пушкинский игнорируют правила пользования канализационными сетями. Например, сотрудники устраняют влажные салфетки, полотенца, тряпки, памперсы и даже нижнее белье. Владимир Чанкин призвал горожан быть более ответственными в данном вопросе. Кроме указанных предметов, не стоит смывать в унитаз кошачий наполнитель.

Сотрудники водоканала стараются на протяжении рабочего дня устранить все обращения. В случае аварийной ситуации или большего количества заявок иногда приходится оставлять часть заданий на следующий день. Бдительность граждан поможет снизить нагрузку на сотрудников водоканала.