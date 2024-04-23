Жителей Г.о Пушкинский стали информировать о ремонте игровых площадок веселыми стикерами

Все объекты на детских площадках, которые подлежат ремонту, стали обклеивать интересными стикерами. Такой новый формат помогает не только информировать жителей, но и поднимать им настроение. Появились подобные уведомления в Софрино, Ашукино, и на Московском проспекте в Пушкино.

Формат стикеров используют на детских площадках по всему Подмосковью. Не стал исключением и Пушкинский городской округ. Уведомления в форме облачков и заплаток дают понять родителям, что определенные дефекты на игровых элементах площадки взяли на заметку и включили в план работы. До устранения недостатка объекта стикер будет предупреждать всех о поломке и примерной дате починки.

«Все знают, что я поломался. Меня скоро починят!», «На мне бегали, прыгали, играли, и я немного устал. Дайте мне отдохнуть, скоро меня починят!», — гласят надписи на качелях и других объектах.

Также стикеры наглядно говорят жителям, что информацию довели до ответственной за площадку организации. В ближайшее время новый формат станут использовать по округу во всех игровых зонах, где необходим ремонт или полная замена объектов.