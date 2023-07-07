Жителей городского округа Бронницы предупредили о старте работ по благоустройству дворовых территорий

Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

«Уважаемые бронничане, в настоящее время проводятся работы по комплексному благоустройству четырех дворовых территорий г. о.Бронницы по адресам: п. Горка, д. 14,15; п.Горка, д. 10,11,12; ул. Москворецкая, д. 6; Садовый проезд, д. 7,8», — рассказали в пресс-службе администрации.

В ходе ремонтных работ во всех четырех дворах уложат новое асфальтобетонное покрытие на проезжей части и входных группах. Кроме того, во дворах установят бордюрный камень и расширят парковочное пространство. Для комфорта пешеходов будут устроены удобные тротуары.

Завершение ремонтных работ планируется на август 2023 года.