Жителей Городского округа Пушкинский приглашают на выездную встречу с предстателями администрации

В Софрино в четверг, 15 февраля, состоится прием граждан в формате «выездная администрация».

В период с 17:00 до 19:00 жители могут обратиться к главе Городского округа Пушкинский Московской области, секретарю местного отделения партии «Единая Россия» Максиму Красноцветову с вопросами, просьбами или предложениями.

На встрече также будут присутствовать депутаты фракции «Единая Россия», профильные заместители, представители управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и коммунальных служб. Личное присутствие каждого позволит оперативнее решить вопрос.

Предварительная регистрация не требуется.

Практика показывает, что личное общение и конструктивный диалог способствуют тому, чтобы проблемы жителей решались быстро и эффективно.

Место проведения: р. п. Софрино, ул. Почтовая, д. 4. Ориентир — здание МКУ «Софрино», актовый зал.