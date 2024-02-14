Жителей Городского округа Пушкинский приглашают на выездную встречу с предстателями администрации
Фото: [пресс-служба администрации г.о Пушкинский]
В Софрино в четверг, 15 февраля, состоится прием граждан в формате «выездная администрация».
В период с 17:00 до 19:00 жители могут обратиться к главе Городского округа Пушкинский Московской области, секретарю местного отделения партии «Единая Россия» Максиму Красноцветову с вопросами, просьбами или предложениями.
На встрече также будут присутствовать депутаты фракции «Единая Россия», профильные заместители, представители управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и коммунальных служб. Личное присутствие каждого позволит оперативнее решить вопрос.
Предварительная регистрация не требуется.
Практика показывает, что личное общение и конструктивный диалог способствуют тому, чтобы проблемы жителей решались быстро и эффективно.
Место проведения: р. п. Софрино, ул. Почтовая, д. 4. Ориентир — здание МКУ «Софрино», актовый зал.