Жителей Химок пригласили на бесплатный кинолекторий об историческом событии

В среду, 4 июня, в Химках пройдет бесплатный кинолекторий, сообщила администрация муниципалитета. На мероприятие приглашают всех, кому интересна историческая тематика. Кинолекторий посвящен Брусиловскому прорыву — одному из важнейших событий Первой мировой войны.

По информации муниципалитета, кинолекторий состоится на базе школы «Лидер». Жителям и ученикам расскажут подробную историю о Брусиловском прорыве. Кроме того, продемонстрируют отрывки из фильма. Мероприятие состоится по адресу: улица Германа Титова, стр. 16. Начало кинолектория — в 11:00.

«Брусиловский прорыв стал одним из самых масштабных и успешных наступлений Первой мировой войны. Он привел к глубокому разгрому австро-венгерских войск и серьезному ослаблению Центральных держав. Операция выделялась масштабным применением артиллерийской подготовки и координированными атаками пехоты, что стало прорывом в военном деле того времени», – сказала лидер движения общественной поддержки Евгения Купп.

В администрации отметили, что освоение детьми данных об исторических событиях положительно отражается на развитии подрастающего поколения. Депутат Химок Евгений Иноземцев высказал мнение, что исторические события прошлого периода помогают понять причины войн, важность сохранения мира и единства народа. Просмотр фильма и рассказ об историческом событии формирует критическое мышление, воспитывает патриотизм, уважение к историческому наследию и чувство ответственности за будущее страны.

По данным администрации, в округе на регулярной основе проводят мероприятия, которые ориентированы на сохранение исторической памяти. Жители Химок с особым вниманием относятся к памяти героев. Депутат Надежда Смирнова отметила, что с июля 2024 года и до настоящего времени в округе проводят просветительские встречи и акции, которые направлены на сохранение связей между поколениями и укрепление единства среди населения страны.

Ранее сообщалось, что кадеты из Химок поздравили волонтеров ДНР с Днем защиты детей.