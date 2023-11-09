Жителей и гостей Химок ждет масштабное футбольное сражение на домашнем стадионе

В это воскресенье 12 ноября футбольный клуб из Химок сыграет с «Акроном» на домашнем стадионе. Матч пройдет в рамках 18-го тура МЕЛБЕТ-Первой лиги в 18:00 на стадионе «Арена Химки».

Как рассказали в Администрации городского округа Химки, билеты на матч можно приобретать уже сейчас. Они доступны для покупки на сайте красно-черных: tickets.fckhimki.com. Кроме того, можно будет приобрести билеты прямо в день матча в кассах стадиона.

Льготная категория граждан может побывать на матче бесплатно. Так, в частности, бесплатные билеты доступны школьникам до 17 лет включительно, студентам, пенсионерам. Также в льготную категорию входят многодетные семьи, ветераны ВОВ, военнослужащие и участники боевых действий и лица с инвалидностью.

Чтобы оформить бесплатный билет, на кассет нужно обязательно предъявить документ, подтверждающий право на льготу.

В администрации муниципалитета напоминают, что «Химки» являются одними из лидеров в турнирной таблице второго российского дивизиона. На сегодня команда удерживает 3 место, набрав 31 очко.

«В этом сезоне болельщики «Химок»смогут поддержать команду в разных регионах страны. Для посещения игр карта болельщика не требуется», — отмечают в администрации округа.

По традиции поддержать любимую команду жители округа приходят целыми семьями. Домашний матч обещает стать праздником для футбольных болельщиков и в этот раз.