Жителей и гостей округа Пушкинский приглашают в Ивантеевку на выставку к 80-летию победы

До 25 мая жители и гости округа Пушкинский могут посетить выставку к 80-летию Победы, которую открыли в Ивантеевском историко-краеведческом музее.

Округ Пушкинский стал важным военным узлом в годы Великой Отечественной войны. Жители были едины. Они оказывались в разных местах — в тылу или на фронте, но к каждому заданию относились ответственно. Многие спасли жизни соотечественников. В музее собраны достоверные истории о жизни людей. Восстановить хронологию событий позволили фотографии, документы и вещи, которые стали экспонатами выставки.

«В годы Великой Отечественной войны были открыты курсы медсестер и курсы медработников. К слову сказать, все преподаватели 2-й школы прошли там курсы по оказанию первой помощи. Обычные горожане также проходили этот курс. Позже они работали в госпиталях, помогали квалифицированным врачам», — рассказывает экскурсовод Пушкинского краеведческого музея Людмила Филатова.

Экспонатами музея стали личные вещи бойцов, в том числе каски и фляги. Интересный факт — фляги сначала изготавливали из металла, а потом из стекла. В 1943 году специалистам потребовалось больше алюминия для авиации. Тогда было решено изготавливать стеклянные фляги.

Важное место в экспозиции занимает полевая рация. Связь всегда имела большое значение для оперативных боевых действий. Связисты рисковали жизнью, попадая под обстрелы противника. Однако они всегда выполняли задание — соединяли населенные пункты километровыми проводами.

Фото: [ пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский ]

«Путь бойца, тянувшего этот провод, пролегал и по минным полям, и по лесам, и под обстрелами. Часто они погибали, часто связь обрывалась и нужно было восстанавливать ее снова и снова, для того чтобы наши войска двигались дальше», — отметила Людмила Филатова.

Жители, которые остались в тылу, получали информацию из местной газеты «Сталинская правда». В Пушкино были введены строгие меры безопасности: светомаскировка, комендантский час и пропускной режим.

Выставка позволит узнать много новой информации. Установлены возрастные ограничения — от шести лет.