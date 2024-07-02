Жителей и гостей Павловского Посада приглашают на открытый театральный фестиваль «Летние звезды»

Фестиваль «Летние звезды» развернется на территории сквера Дома-музея В. В. Тихонова. Гостей будут ожидать в 14.00. Под открытым небом в живописном месте посетители смогут оценить театральную постановку, которую представит «Рябиновый театр! Дети!». Коллектив подготовил представление с элементами театра кукол и театра предмета «Шоколадная фабрика».

Никаких возрастных ограничений нет. Представление смогут оценить как взрослые, так и дети.

Отметим, что в сквере также открыта выставка, посвященная Вячеславу Тихонову. Представлены современные работы граффистов и картины прошлых лет, где можно проследить творческий пусть актера. Гости могут также сфотографироваться на память с новым арт-объектом «Elephant», который создали в рамках эко-акции по вторичной переработке пластика.

Ранее на территории Дома-музея В. В. Тихонова состоялся фестиваль уличных культур «Стоп-кадр». Посетителям в течение лета еще представят новые мероприятия и интересные события.