Жителей и гостей Павловского Посада приглашают на закрытие выставки «Левитация»

В пятницу, 8 ноября, в Павловском Посаде в 13.00 состоится закрытие выставки «Левитация», в рамках которой московский художник Мария Пак проведет мастер-класс по рисунку.

На выставке представлены работы доцента кафедры живописи и композиции МГАХИ им. В. И. Сурикова, художника Марии Пак. Мастер-класс состоится в Доме Широкова. Вход свободный, а возрастные ограничения не предусмотрены.

Работы художника-монументалиста восхищают своей реалистичностью и тонкостью. За время творческой деятельности Марии Пак были присвоены различные звания, в том числе член Московского союза художников, Союза художников РФ и Творческого союза художников РФ. Работы мастера, выполненные под руководством Е. Н. Максимова, размещены в Творческой мастерской монументальной живописи Российской академии художеств.

Художник имеет успешный опыт росписи священных мест: церковь Святого Николая (Нью-Йорк), а также трех храмов, расположенных в Москве: Иверской Божьей Матери, Рождества Святого Иоанна Предтечи и Воскресения Словущего. Марией выполнено более 300 эскизов к эмалям для хоросов в Кронштадтский морской собор (Петербург) и иконы в Храм Святителя Николая Мирликийского (Хабаровск).

Мария Ильинична — участница многих выставок федерального и международного уровня. Ее работы были приобретены для частных коллекций, как в России, так и других странах мира.