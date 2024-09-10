Жителей и гостей Подмосковья предупредили о четвертом классе пожарной опасности в лесах

В ближайшие три дни на большей части территории Подмосковья ожидается IV класс пожарной опасности, при этом в Луховицком лесничестве прогнозируется V класс пожарной опасности. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В ведомстве уточнили, что сегодня днем температура воздуха в регионе составит +24…+27 градусов, ночью — +12…+15 градусов, осадки не ожидаются. Напомним, что сообщить об обнаружении возгорания можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.