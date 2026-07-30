Жителей и гостей Раменского округа предупредили об ограничении движения автомобилей через переезд

Жителей и гостей округа предупредили, что с 10:00 до 12:00 и с 16:00 до 18:00 пропуск машин на переезде будет организован по одной полосе в обе стороны, с 12:00 до 16:00 – движение будет приостанавливаться. Московская железная дорога призвала водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, поскольку они направлены на обеспечение безопасности движения на пересечении железнодорожных и автомобильных магистралей. Им также посоветовали планировать поездку заранее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.