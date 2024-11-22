Жителей и гостей Серпухова приглашают на праздник в первый день зимы

К началу календарного зимнего сезона в городском округе Серпухове подготовили насыщенную программу в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Первые мероприятия начнутся с 1 декабря.

Холодный сезон обещает стать теплее для жителей Серпухова и гостей округа. Специально для них в парках развернут интересные развлекательные, познавательные и активные мероприятия. Приглашают желающих уже в первый день зимы: в парке имени Олега Степанова в 16.00 развернут настоящий праздник с насыщенной программой.

Посетители смогут начать новый месяц с желаний, отправив письмо Деду Морозу через специальную волшебную почту. Каждый сможет посетить чаепитие и мастер-класс по созданию елочных украшений, а также сфотографироваться на память у тематических фотозон. Атмосферу праздника и творчества поддержат театральной постановкой «Теплые объятия» и зажжением огней на главной елке.

Организаторы обещают, что зимний сезон получится ярким и сказочным: все только начинается.