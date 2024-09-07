Жителей Югры напугал полуголый мужик, который кричал и кидался яйцами в людей

В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа на улице возле одного из алкомаркетов появился полуголый мужчина, который не придумал ничего лучше, как выразить свою беспричинную агрессию на прохожих, закидывая их куриными яйцами. Инцидент попал на видео и выложен в местном паблике «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

Наблюдавшие эту картину очевидцы побеспокоились, что рядом ходят дети, и попытались прогнать неадеквата. Однако тот, вместо того чтобы отправиться восвояси, обрушил на людей поток отборной ненормативной лексики.

На этом видео обрывается, но, по предварительным данным, мужчину с яйцами забрал вызванный на место полицейский патруль. Дальнейшая судьба крикуна-кричуна неизвестна.

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