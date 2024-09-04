«У нее лето не закончилось»: в Первоуральске заметили гуляющую в одних трусах девушку

Жители города Первоуральска в Свердловской области заметили минувшим днем прогуливавшуюся себе преспокойно в одних трусах девушку. Очевидцы не упустили случая увековечить происходящее на видео, а затем выложили его в местных пабликах.

В комментариях сразу посыпались версии пользователей, что у девушки в голове, что она не стесняется дефилировать в неглиже под открытым небом. Кто-то предположил, что у жительницы началось осеннее обострение. Нашлись и такие, кто предпочел встать на ее защиту, защитил девушку, пояснив, что «у нее лето еще не закончилось».

«По улице Ленина гуляет девушка в одних трусах», — пишет сообщество «Инцидент Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте».

Были и более прагматичные комментаторы, уверены, что девушке нужно просто было принести одежду, и всё было бы в рамках приличий.

«А чего всем весело то, помочь не пробовали человеку», — удивился недовольный горожанин.

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