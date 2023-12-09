Жителей Казахстана предупредили об идущих в страну морозах в 380 градусов

Ошибочная СМС-рассылка о якобы грядущих морозах в 380 градусов по Цельсию привела в ужас жителей Северо-Казахстанской области.

Как сообщает РИА Новости, казахские абоненты мобильного оператора Tele2 получили сообщение от номера 112 о том. Экстренные службы предупреждали что территорию указанного региона Казахстана скует небывалый на планете Земля мороз.

«Восьмого декабря на территории СКО сильный мороз — до минус 380 градусов. Отмена занятий 0-11 классы», — значилось в сообщении.

Позднее в пресс-службе Tele2 извинились перед абонентами и пояснили, что в тексте СМС-рассылки службой 112 была допущена досадная ошибка.