Жителей Клина 27 апреля приглашают присоединиться к акции «День добрых дел»

27 апреля в парках городского округа Клин стартует акция «День добрых дел», принять участие в которой может каждый желающий.

Горожанам предложено не только хорошо потрудиться во благо города, но и принять участие в розыгрыше призов и в увлекательных мастер-классах.

В акции примут участие клинские школьники. Желающим им помочь необходимо посетить в субботу парк «Сестрорецкий».

Намечен следующий план работ: высадка красных кленов, лип, дубов, сирени и кизильника. В рамках страта проекта «Общественный огород» участники акции посадят перец, редис, помидоры, лук и зелень. В клумбы также высадят различные цветы. Участники совместно смастерят три деревянные лавки, которые станут украшением парка «Сестрорецкий».

Клинчанам также предложено принять участие в различных развлекательных мероприятиях: в спортивных эстафетах по прыжкам в мешках и перетягиванию каната. Тренеры групповых программ Нади и Марии фитнес-клуба «Keyfit» проведут авторский мастер-класс.

В рамках мастер-класса «Вторая жизнь» клинчане научатся мастерить поделки из вторичного сырья. Во время мастер-класса «Наш парк» горожане и гости смогут принять участие в росписи деревьев с Александром Степиным.

В рамках акции «Весенний сюрприз» будут разыграны подарки от салона красоты Constanta. Мероприятие посетят представители приюта бездомных животных. При желании клинчане смогут обрести четвероногого друга.