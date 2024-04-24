Жителей Клина приглашают поучаствовать в проекте «Общественный огород» в Сестрорецком парке
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Клин]
В городском округе Клин 27 апреля стартует проект «Общественный огород», в рамках которого жители смогут заняться посадками прямо на территории Сестрорецкого парка. Желающие смогут собраться в зеленой зоне и сделать посадки, а в будущем собрать урожай.
27 апреля организаторы выбрали неспроста: это День добрых дел, который объединит людей вокруг полезного мероприятия. Желающие смогут прийти и поучаствовать в интересной садоводческой акции. В планах посадки помидоров, перцев, лука, редиса, зелени, трав и цветов. Направлять посетителей будут сотрудники Паркового комплекса.
Общественный огород в Сестрорецком парке — это открытое городское пространство, где любой может вырастить что-то свое. В рамках проекта также проводятся разные садоводческие мастер-классы, лекции и тематические мероприятия. Особенно интересным это может стать для семей с детьми, у которых нет дачных или деревенских участков. Таким образом юные жители Клина смогут вживую изучать природоведение с родителями.
«Общественный огород» является проектом Минкультуры Подмосковья. Его успешно проводят в Клину уже не первый год. Жители округа приходят в Сестрорецкий эко-парк в мае, создают собственные грядки и всегда узнают что-то новое. В течение всего лета они смогут наблюдать рост высаженных корнеплодов и зелени, ухаживать за посадками и собирать урожай.