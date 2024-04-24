Жителей Клина приглашают поучаствовать в проекте «Общественный огород» в Сестрорецком парке

В городском округе Клин 27 апреля стартует проект «Общественный огород», в рамках которого жители смогут заняться посадками прямо на территории Сестрорецкого парка. Желающие смогут собраться в зеленой зоне и сделать посадки, а в будущем собрать урожай.

27 апреля организаторы выбрали неспроста: это День добрых дел, который объединит людей вокруг полезного мероприятия. Желающие смогут прийти и поучаствовать в интересной садоводческой акции. В планах посадки помидоров, перцев, лука, редиса, зелени, трав и цветов. Направлять посетителей будут сотрудники Паркового комплекса.

Общественный огород в Сестрорецком парке — это открытое городское пространство, где любой может вырастить что-то свое. В рамках проекта также проводятся разные садоводческие мастер-классы, лекции и тематические мероприятия. Особенно интересным это может стать для семей с детьми, у которых нет дачных или деревенских участков. Таким образом юные жители Клина смогут вживую изучать природоведение с родителями.