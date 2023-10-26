Жителей Клина призвали поддержать свою хоккейную команду

Тем, кто любит красивый и яркий хоккей не стоит пропустить в ближайшую субботу домашнюю игру Студенческой хоккейной лиги Москвы и Московской области.

Во время зрелищного, а мы на это надеемся матча, команда «РГСУ — Клин» выйдет на ледовую арену со спортсменами «Колледжа Подмосковье» из Лобни.Напомним, что с момента старта Открытого Чемпионата Москвы и Московской области, клинские спортсмены провели три игры, во время которых забили 22 шайбы и заработали 3 очка.

— Наша команда просто супер. Я давно за ней наблюдаю и уверен, что родная земля, родные стены придадут ей еще больше силы. Так, держать, — отметил житель Клина Петр Севнов.

Игра пройдет 28-го октября, в 15:45. Вход свободный.