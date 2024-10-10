Жителей Коломны приглашают на открытие общественной приемной

В Коломне откроют приемную культурно-образовательного центра Молдовы. Она станет единой площадкой для встреч и общения людей с учетом национальной культуры и традиций народа.

Культурно-образовательный центр Республики Молдова в Коломне приглашает местных жителей на торжественное открытие общественной приемной. Мероприятие пройдет в субботу, 12 октября, по адресу: с. Старое Бобренево, ул. Красная, дом 1а.

Приемная станет многофункциональным пространством для жителей Коломны и близлежащих районов. Также она будет служить местом для личных встреч, обсуждения важных вопросов и проведения культурных и развлекательных мероприятий. При организации событий будут учитываться традиции и особенности национальной культуры.

Кроме того, в общественной приемной планируют оказывать бесплатную помощь по ряду жизненно важных вопросов. Здесь жителям Коломны и окрестностей помогут в восстановлении документов, поиске работы, а также изучении языка. Об этом рассказали представители Культурно-образовательного центра Молдовы.

Посетителей общественной приемной ждет разнообразная культурная программа. Они смогут насладиться национальными песнями и танцами, попробовать традиционные блюда на дегустациях, а также принять участие в семейных мастер-классах.

Но самое главное — это возможность встретиться и пообщаться с людьми, объединенными общими корнями и традициями. Такая атмосфера взаимодействия и культурного обмена станет ценным опытом для всех, кто посетит мероприятие по случаю открытия приемной, которое начнется в 14:00.

Для участия необходима предварительная регистрация на сайте. Общественная приемная будет работать с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 по адресу: Коломна, ул. Уманская, д. 3 Л. Регистрация на сайте позволит заранее забронировать место. Мероприятие рассчитано на аудиторию 6+. Вход свободный.