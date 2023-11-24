Жителей Коломны приглашают присоединиться к движению буккросинга

В городском округе Коломна активно развивается движение буккросинга. Книгоманы муниципалитета открыли для себя еще одну точку притяжения. Отныне поделиться своими книгами и взять почитать чужие можно в МФЦ.

Как рассказали в Администрации муниципалитета, теперь на территории многофункциональных центров можно не только оформить необходимые документы, но и обменять прочитанную литературу.

«Книга должна читаться! Участвуя в буккроссинге, мы продлеваем жизнь старым книгам, чтобы они оказались не в чулане или на свалке, а в руках нового читателя», — отметила директор МФЦ Городского округа Коломна Елена Бирюкова.

Удобные стеллажи для хранения книг оборудованы в зонах ожидания. Они уже пользуются большой популярностью. Кстати, в книгообмене участвуют не только сотрудники, но и многие посетители центра. Чтение книги – отличная возможность с толком провести время, пока ожидаешь своей очереди к специалисту.

«Если у вас есть печатные издания, которые без дела пылятся на книжных полках, привозите их в центр. А взамен сможете выбрать что-то из книг и журналов, оставленных другими посетителями», – отметили в администрации городского округа Коломна.

Примкнуть к движению буккроссинга можно в МФЦ Коломны и Озер. Отметим, что на стеллажах есть книги самого разного жанра и для всех возрастов. Найдутся интересные истории для детей, познавательная литература, детективы, фантастика.