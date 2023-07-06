Жителей Ленинского городского округа приглашают на День Донора

14 июля в городе Видное в одноименном Дворце спорта по улице Олимпийской, 4 пройдет День Донора. На сдачу крови необходимо предварительно записаться по телефону +7-(906)-759 -15-99.

Напоминаем, что стать донорами могут только граждане Российской Федерации, которым уже есть 18 лет. Еще одно условие – необходимо чтобы была прописка на территории Москвы или области. Для подтверждения этих и других данных нужно взять с собой паспорт.

Перед донацией каждого человека обследуют медики. В том числе, они измерят артериальное давление и проверят уровень гемоглобина. Также доноры в пункте забора крови заполнят необходимую документацию и позавтракают.

Напоминаем важные правила при подготовке к сдаче крови и ее компонентов. Накануне не стоит переедать. Допустим лишь легкий ужин. За двое суток до донации необходимо исключить алкоголь, а за 72 часа уже нельзя принимать аспирин и анальгетики.

Всем донорам, кто сдаст кровь или ее компоненты положено освобождение от работы и сумма на дополнительно питание.

С начала 2023 года в Ленинском городском округе донорами крови стали уже больше 300 жителей.