Жителей Ленинского округа ждут более 100 зимних событий в парках

В парках городского округа Ленинский в Подмосковье завершается подготовка к зимнему сезону, который откроется 1 декабря с более чем 100 запланированными мероприятиями в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье». Жителей ждут атмосферные пространства и яркие события, которые будут удивлять на протяжении всего сезона.

Шесть парковых зон — от Центрального парка Видного до Тимоховского парка — Предложат гостям катки, лыжные трассы и праздничное оформление. По словам директора МБУ «Парк культуры и отдыха города Видное» Дмитрия Голосова, для обеспечения комфортного отдыха заготовлено 300 тонн гранитной крошки, подготовлено 20 единиц специализированной техники и привлечено более 110 экипированных специалистов.

Сезонные активности включат каток из натурального льда площадью 560 м2 в Центральном парке Видного и две лыжные трассы общей протяженностью 8,1 км в лесопарках «Апаринки» и «Высота». Праздничное оформление, в рамках которого установят ель и тематические декорации, будет завершено к 30 ноября.

Среди ключевых событий декабря — торжественное открытие зимнего сезона 1 декабря, фестиваль «Парки. Сказки. Торжество» 13 декабря, спортивный праздник «Зимние рекорды» 20 декабря и тематическое мероприятие «Новый год под шубой» 27 декабря.

Жителей приглашают поучаствовать в мероприятиях, где организовали готовые сценарии для активного отдыха всей семьей в течение всех зимних месяцев.