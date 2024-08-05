«Летний день здоровья» пройдет в Лобне, сообщили в муниципальной администрации. В его рамках жители микрорайона Восточный смогут пройти медосмотр.

Так, в микрорайон приедет бригада врачей — терапевт, кардиолог, невролог и эндокринолог. Специалисты осмотрят пациентов и ответят на интересующие их вопросы. Кроме того, жители смогут сдать кровь на анализ и сделать электрокардиограмму.

По результатам обследований медики оценят степень сосудистого риска у пациентов и, если потребуется, поставят их на диспансерный учет к профильному врачу.

Проверить здоровье смогут все желающие жители. Для этого потребуются паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.