Жителей Луховиц опросили на тему повышения безопасности дорог в округе
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Луховицы]
Единороссы, молодогвардейцы и сторонники «Единой России» в сентябре проверили луховичан на знание правил дорожного движения, а также опросили население об улучшении безопасности на дорогах. Мероприятие провели по партийному проекту «Безопасные дороги».
Активисты пообщались с жителями о ПДД и повышении качества безопасности на дорогах в сентябре перед ДК «Старт» и у Центрального городского парка имени Воробьева. Собрали множество мнений луховичан по многим вопросам. Например, участники акции отвечали, как активно в округе о ПДД информируют жителей, включая самых юных, какие способы получения подобных знаний удобнее, а также актуально ли проводить тематические образовательные программы чаще.
Жители, участвуя в акции проекта помогали понять, в каком направлении стоит работать. Как уточнила руководитель окружного отделения организации «Молодая Гвардия Единой России» Ирина Каштан, подобные мероприятия, пропагандирующие ПДД и поднимающие вопросы безопасности, ведутся систематически.
«Устраиваем акции и помогаем госавтоинспекторам, анализируем то, что делается в этом направлении. Уверена, что результаты опроса помогут в Луховицах сделать столь важную работу, как пропаганда безопасности дорожного движения, еще результативнее», — отметила луховицкий координатор проекта «Безопасные дороги», окружной депутат Ирина Каштан.