Жителей Луховиц опросили на тему повышения безопасности дорог в округе

Единороссы, молодогвардейцы и сторонники «Единой России» в сентябре проверили луховичан на знание правил дорожного движения, а также опросили население об улучшении безопасности на дорогах. Мероприятие провели по партийному проекту «Безопасные дороги».

Активисты пообщались с жителями о ПДД и повышении качества безопасности на дорогах в сентябре перед ДК «Старт» и у Центрального городского парка имени Воробьева. Собрали множество мнений луховичан по многим вопросам. Например, участники акции отвечали, как активно в округе о ПДД информируют жителей, включая самых юных, какие способы получения подобных знаний удобнее, а также актуально ли проводить тематические образовательные программы чаще.

Жители, участвуя в акции проекта помогали понять, в каком направлении стоит работать. Как уточнила руководитель окружного отделения организации «Молодая Гвардия Единой России» Ирина Каштан, подобные мероприятия, пропагандирующие ПДД и поднимающие вопросы безопасности, ведутся систематически.