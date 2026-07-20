Жителей Московского региона предупредили о резком похолодании и ливнях

Понедельник в столице станет самым жарким днем на текущей неделе. Столбики термометров могут подняться до +30 градусов, однако во второй половине дня возможны ливни с грозами. О том, что ждет москвичей в ближайшие дни, RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Сегодня, 20 июля, воздух в Москве прогреется до +28…+30 °C. Для мегаполиса такая температура считается экстремально жаркой. Ветер южный, 5–10 м/с, но при грозах порывы могут усиливаться до 11–16 м/с.

Далее, по словам синоптика, начнется постепенное снижение температуры. К четвергу дневные показатели опустятся до +19…+24 °C. Однако к воскресенью снова потеплеет — до +23…+28 °C.

Дожди сохранятся практически всю рабочую неделю. Единственное исключение — среда: осадков в этот день не ожидается. Атмосферное давление будет держаться на уровне 744 мм ртутного столба, существенных колебаний не предвидится.