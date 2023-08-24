Жителей Московской области пригласили на виртуальную встречу с участниками Курской битвы
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Пушкинские архивисты подготовили виртуальную выставку к 80-летию победы в Курской битве, сообщили в Мингосуправления Подмосковья.
«В архивном отделе «Пушкино» архивного управления администрации городского округа Пушкинский Московской области значится архивный фонд документов личного происхождения, где хранятся анкеты участников Великой Отечественной войны, среди которых есть анкеты участников Курской битвы. Именно их подвигу посвящена наша виртуальная выставка», — рассказала начальник архивного управления администрации округа Ковалева Наталья Ивановна.
Все посетители онлайн-экспозиции смогут ознакомиться с анкетами участников Курской битвы. Посетить ее можно здесь.
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