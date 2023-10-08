Жителей Москвы и области ждет резкое потепление на следующей неделе

В беседе с ТАСС специалист пояснил, что еще в воскресенье, 8 октября, температура будет довольно низкой, ибо Москва продолжит еще какое-то время оставаться в тыловой части циклона. Все это продолжится до среды включительно, а на следующий день выглянет солнце и воздух прогреется.

«Погода совершенно редкая, совершенно не соответствует. Завтра будет температура на четыре градуса ниже нормы, она сохранится до среды включительно. В четверг будет резкое повышение температуры, она будет примерно на 3–4 градуса выше нормы», — отметил Вильфанд.