Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о штормовом ветре до вечера четверга

Жителей столицы и Подмосковья предупредили о сильном ветре. В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории региона действует «желтый» уровень опасности, передает Гидрометцентр РФ.

Согласно прогнозу, вероятны порывы до двадцати метров в секунду. Местами возможно падение деревьев и неустойчивых конструкций.

И в Москве, и в области предупреждение о погодной опасности действует до девяти часов вечера четверга, 21 ноября.

В четверг в регионе ожидается около восьми градусов выше нуля, однако погода будет очень дождливой.