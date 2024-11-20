Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о штормовом ветре до вечера четверга
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Жителей столицы и Подмосковья предупредили о сильном ветре. В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории региона действует «желтый» уровень опасности, передает Гидрометцентр РФ.
Согласно прогнозу, вероятны порывы до двадцати метров в секунду. Местами возможно падение деревьев и неустойчивых конструкций.
И в Москве, и в области предупреждение о погодной опасности действует до девяти часов вечера четверга, 21 ноября.
В четверг в регионе ожидается около восьми градусов выше нуля, однако погода будет очень дождливой.