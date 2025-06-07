Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о сильном ветре, грозе и дожде 7 июня

Жителей московского региона 7 июня во второй половине дня ожидают ветер до 15 м/с, а также дождь, который будет сопровождаться грозой. Об этом предупредили представители Министерства по чрезвычайным ситуациям, их слова привел ТАСС.

Главное управление МЧС России по Москве стало предупреждать жителей города о неблагоприятных погодных условиях.

«С 12:00 до 21:00 мск 7 июня в Москве ожидается кратковременный дождь, местами гроза, усиление ветра при грозе с порывами до 15 м/с», — указали представители главка.

Они добавили, что схожая погода будет наблюдаться и на территории Московской области.

Ранее синоптик Ильин сообщал, что в московском регионе на выходные 7 и 8 июня установится жара в +30 градусов. По его словам, в оба этих дня возможет кратковременный дождь.