Жара выше 30 градусов: прогноз погоды в Москве и Подмосковье в выходные дни 7 и 8 июня

В выходные дни в Москве и Московской области температура воздуха превысит отметку +30 градусов, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По прогнозу эксперта, в субботу ожидается переменная облачность, а местами кратковременный дождь и гроза.

«Температура в Москве ночью +15…+17, в центре — от +18 до +20 градусов. Днем сильная жара — от +28 до +30 градусов. По области ночью +12…+17, днем +25…+30. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В воскресенье, 8 июня, сохранится переменная облачность, а также ночью местами кратковременный дождь.

«В отдельных районах возможна гроза. Ночью в столице +15…+17, в центре — от +18 до +20. Днем также сильная жара от +28 до +30 градусов. В Подмосковье ночью +12…+17, днем +26…+31. Ветер южной четверти, 5-10 метров в секунду», — добавил синоптик.

Новая рабочая неделя 9 июня начнется с переменной облачности, местами кратковременного дождя и грозы. Ночью температура воздуха +15…+20, днем +27…+32. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.

Ранее стало известно, что с 1 сентября неиспользуемые участки россиян могут изъять.