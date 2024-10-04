Жителей Можайска и гостей округа приглашают на уникальную выставку «Место памяти спецобъект «Коммунарка»

Передвижную выставку «Место памяти спецобъект «Коммунарка» открыли в Можайске. Экспозиции, посвященные жертвам бывшего секретного объекта НКВД «Коммунарка», одними из первых изучили 50 человек. Среди них — заинтересованные жители, представители администрации муниципалитета, краеведы, депутаты округа, председатели общественных и исторических организаций и многие другие.

В первые дни работы экспозицию посмотрели многие, оставшись под большим впечатлением от организации и подачи материалов. С приветственным словом и благодарностью от главы округа Дениса Мордвинцева и председателя Совета депутатов Лидии Афанасьевой выступила заместитель главы Мария Азаренкова. Теплые слова передали председателю Можайской Ассоциации жертв репрессий, почетному гражданину г.Можайска Лилии Волковой, по приглашению которой проект было решено привезти в город.

Для выставки удалось собрать снимки, фотографии и ценные артефакты времени, которое можно назвать черными страницами истории. В зале разместили печатную машинку 30-х годов, макет бывшего дома инициатора сталинских репрессий Генриха Ягоды, уголок сотрудника НКВД, предметы простых жителей, которые рассказывают об их непростой и печальной судьбе. Подробно о каждой экспозиции рассказал профессионал своего дела: ведущий специалист проекта Сергей Оболенский, потомок расстрелянного в «Коммунарке» экс-директора Института истории науки и техники Академии Наук СССР Валериана Оболенского.

Фото: [ Пресс-служба администрации Можайского городского округа ]

Отметим, что тема выставки для Можайска щепетильная, ведь среди жертв расстрела в НКВД «Коммунарка» земляк — писатель Борис Андреевич Пильняк. Его не стало 21 апреля 1938 г. Избавились от известного можайца по стандартному для того времени обвинению: «участии в контрреволюционной организации».

«Ежегодно 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, на полигоне «Коммунарка», как и в других расстрельных местах, — Бутовском полигоне, Сухановской тюрьме, — проходит акция «Молитва памяти», то есть молитвенное чтение имен жертв репрессий, захороненных здесь», — отметил один из организаторов показа экспонатов, представитель Свято-Георгиевского и Свято-Макарьевского православных братств Игорь Власенко.

Также отметили, что передвижная выставка стала настоящим подарком для жителей Можайска, ведь для посещения им не нужно организовывать дальние поездки: уникальная выставка «Место памяти спецобъект «Коммунарка» нашла их сама.

Бесплатную выставку развернули в зале Можайского культурно-досугового центра (ул. Крупская, д.1) до 4 октября включительно. Все желающие могут погрузиться в историю с 10:00 до 18:00. Действует возрастное ограничение 12+.