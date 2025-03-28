Жителей муниципального округа Шатура приглашают принять участие в первом общегородском субботнике

В муниципальном округе Шатура активно идет подготовка к весенне-осеннему сезону: во дворах, на общественных территориях, детских и спортивных площадках затеяли масштабную уборку.

Специалисты Службы дорожного хозяйства и благоустройства занимаются уборкой сухой листвы, мусора и обрезкой деревьев. Первый общегородской субботник запланирован на последнюю субботу марта 2025 года.

По словам директора МБУ «Служба дорожного хозяйства и благоустройства м. о. Шатура» Вячеслава Федотова, с наступлением стабильных положительных температур начнутся работы по покраске небольших архитектурных элементов. Впереди жителей округа ожидают несколько подобных мероприятий. Основным местом сбора в Шатуре станет парк имени Гагарина, где горожане смогут помочь в благоустройстве города 29 марта.

Еще одной важной локацией, где работы по очистке и благоустройству начнутся в ближайшие выходные, является пляж на Юбилейном озере в Рошале.

Все желающие поддержать чистоту и порядок в своем округе могут присоединиться к субботнику. Необходим только личный энтузиазм – весь необходимый инвентарь, перчатки и мешки будут предоставлены организаторами на месте.

В апреле, в рамках месячника чистоты, каждую субботу будут задействованы бригады людей и специализированная техника. Задача по очистке и благоустройству округа является масштабной, но вполне выполнимой.